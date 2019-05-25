25 Mayıs reyting sıralaması: Bir Aile Hikayesi mi, Erkenci Kuş mı, Survivor mı kim birinci?

25 Mayıs reyting sıralaması televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Bir Aile Hikayesi mi, Erkenci Kuş mı, Survivor mı kim birinci? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumartesi akşamları FOX TV'de Bir Aile Hikayesi, Star Tv'de Erkenci Kuş dizileri izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu açıklanıyor. 18 Mayıs reyting sonuçlarına bakıldığında Totalde Survivor Türkiye Yunanistan ikinci, Nihat Hatipoğlu ile İftar üçüncü, Erkenci Kuş dördüncü, Bir Aile Hikayesi beşinci oldu. Peki, bu hafta hangi yapım birinci olacak? 25 Mayıs reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

25 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

25 Mayıs reyting sıralaması henüz belli olmadı. 25 Mayıs reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

18 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

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