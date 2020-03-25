25 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Öğretmen, Jet Sosyete reyting sıralaması

Dizi izleyicileri, reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Fox'ta Öğretmen ve Star Tv'de Jet Sosyete ekranlara geliyor. Hangi yapımın reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. 25 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.