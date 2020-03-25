25 Mart Çarşamba televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Star TV FOX TV yayın akışı! Bugün TV'de ne var?

23 Mart Pazartesi TV yayın akışları belli oldu. evde dizi veya film keyfi yapmak isteyen vatandaşlar akşam TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte bu akşam yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.00 Öğretmen ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

23.15 Çat Kapı Aşk ‘TV Sinema’

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek ‘Dizi’

23.50 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’ (TKR)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman ‘Dizi’

23.50 Son Durak

00.30 Esra Erol’da

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Merkezi İstihbarat ‘TV Sinema’

00.30 Zalim İstanbul ‘Dizi’ (TKR)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Şaban Oğlu Şaban ‘TV Sinema’

22.00 Güldür Güldür Show (TKR)

00.15 Hede ‘TV Sinema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’

23.30 İşler Güçler ‘Dizi’ (TKR)

01.30 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)