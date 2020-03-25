25 Mart Çarşamba televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Star TV FOX TV yayın akışı! Bugün TV'de ne var?
25 Mart Çarşamba televizyonda neler var? Sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Korona virüs salgını dünya çapında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaktinin neredeyse tamamını evde geçiren vatandaşlar ise bugün TV'de ne var diye merak ediyor. Kanal D, ATV, Star TV ve FOX TV Yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
23 Mart Pazartesi TV yayın akışları belli oldu. evde dizi veya film keyfi yapmak isteyen vatandaşlar akşam TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte bu akşam yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.00 Öğretmen ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
23.15 Çat Kapı Aşk ‘TV Sinema’
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek ‘Dizi’
23.50 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’ (TKR)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman ‘Dizi’
23.50 Son Durak
00.30 Esra Erol’da
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Merkezi İstihbarat ‘TV Sinema’
00.30 Zalim İstanbul ‘Dizi’ (TKR)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Şaban Oğlu Şaban ‘TV Sinema’
22.00 Güldür Güldür Show (TKR)
00.15 Hede ‘TV Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’
23.30 İşler Güçler ‘Dizi’ (TKR)
01.30 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)