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  3. 24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Baraj, EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması

24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Baraj, EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması

24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı" Baraj, EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması

Reyting sıralaması, televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Salı günleri birbirinden iddialı diziler ekranlara geliyor. EDHO ve Hekimoğlu'nun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Ramo ile geçen hafta ilk bölümü yayınlanan Baraj da izleyicilerin beğenisine sunuldu. Peki, hangi yapım reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Baraj, EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması haberimizde...

24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Baraj, Atv'de EDHO, Show Tv'de Ramo, Kanal D'de Hekimoğlu dizileri ekranlara geliyor. Salı günleri birbirinden iddialı diziler ekranlara geliyor. Televizyon izleyicileri hangi yapımın reytinglerde birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Baraj, EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması haberimizde yer alıyor.


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