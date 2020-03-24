24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Baraj, EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması

24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Baraj, Atv'de EDHO, Show Tv'de Ramo, Kanal D'de Hekimoğlu dizileri ekranlara geliyor. Salı günleri birbirinden iddialı diziler ekranlara geliyor. Televizyon izleyicileri hangi yapımın reytinglerde birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Baraj, EDHO, Ramo, Hekimoğlu reyting sıralaması haberimizde yer alıyor.