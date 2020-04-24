23 ünlü sanatçıdan 23 Nisan mesajı
Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayan minikler için dünyaca ünlü isimler, Türk hayranlarına mesaj gönderdi.
Yıldızları Türkiye’deki müzikseverlerle buluşturan Pasion Turca’nın bayram nedeniyle internette bir araya getirdiği sanatçılardan Los Vivancos kardeşler, flamenko gösterisi sundu. The Weather Girls’den Dynelle Rhodes, dünya barışına vurgu yaparken Pink Martini solisti Storm Large ise “En yakın zamanda Türkiye’ye yeniden gelmeyi, sizlerle ‘Aşkım Bahardı’ şarkısını söylemeyi istiyorum.” ifadelerini kullandı. Ünlü piyanist Manolo Carrasco ise “Memleketim” şarkısını çaldı.