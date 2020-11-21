21 Kasım MasterChef nerede çekildi? MasterChef Bursa'nın neresinde çekildi?

MasterChef Türkiye haftanın bir günü dış çekim yapmaya devam ediyor. 9 kişi kalan yarışmacılar bugün haftanın 2. dokunulmazlık yarışını Bursa'da oynayacaklar. Takımların yaptıkları yemekler, misafirler tarafından oylanacak. Sercan Yıldırım ve Fettah Can programa konuk olacak isimler arasında yer alıyor. İzleyiciler bu hafta MasterChef çekimlerinin Bursa'nın neresinde yapıldığını araştırıyor.

21 KASIM MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef Türkiye'de 21 Kasım çekimleri Bursa'da Tophane Saat Kulesi'nin bulunduğu parkt gerçekleştirildi.

BURSA TOPHANE SAAT KULESİ NEREDE?

Tophane Saat Kulesi Bursa'da Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yılı şerefine inşa edildiği rivayet edilen tarihî saat kulesi. Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan önemli bir anıtsal eserdir.

Yüksekliği 65 metre olan kule, Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan önemli bir anıtsal eserdir. Tophane Parkı içinde, İmparatorluğun kurucusu Osman Gazi ile ikinci padişahı Orhan Gazi'nin türbelerinin arkasında, eski adı Meydanı-ı Osmaniye olan Tophane Meydanı'ndadır. Bulunduğu yerden panoramik Bursa manzarasının görünmesi dolayısıyla, yangın kulesi olarak da kullanılmıştır.

TARİHİ

Aynı yerde ilk olarak Sultan Abdülaziz döneminde bir saat kulesi yaptırılmış ancak 1900'lü yıllara kadar, bilinmeyen bir tarihte yıkılmıştır. Mevcut kulenin yapımına 2 Ağustos 1904'te yapımına başlanmış, 31 Ağustos 1905'te tamamlanarak II. Abdülhamit'in tahta çıkışı şerefine, Vali Reşit Mümtaz Paşa tarafından törenle hizmete sokulmuştur.

Kule 6 katlı olup 65 metre uzunluğunda ve 4,65 metre enindedir. Tepesinde dört bir yana bakacak şekilde 4 adet saat bulunacak şekilde planlanmıştır. Güney kısmında girişi bulunan kuleye, 89 basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Kulenin üst katının dört cephesinde, 90 santimetre çapında yuvarlak saatler bulunmaktadır.