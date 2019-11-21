Gelinim Mutfakta 21 Kasım birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu belli mi?

21 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından araştırılıyor. Gelinim Mutfakta dün yayınlanan bölümde gün birincisi “Hint günü” özel bölümünde çeyrek altını kazanan isim oldu. Hint günü özel bölümünde gelinşer kıyasıya rekabet ederek hünerlerini sergiledi. 21 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? merak edilmeye başladı. Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM BİRİNCİSİ KİM?

21 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi henüz eblli olmadı açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 20 KASIM BİRİNCİSİ

Duygu 4 puanla en düşük puanı aldı.

İkinci en düşük puanı 11 puanla Gamze aldı, kural ihlali yapyğı için 2 puan düşürüldü.

Günün en yüksek puanını 17 puanla Elif oldu. Melike 13 puanla ikinci sırayı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Gamze oldu. günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Duygu oldu.

Günü en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 17 puanla Melike oldu. Elif 14 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 18 KASIM PUAN DURUMU

Haftanın ilk gününde en düşük puanı alarak gün sonuncusu olan yarışmacı 9 puanla Gamze oldu.

Gamze'nin ardından en düşük puanını alan ikinci ismi 10 puanla Melike oldu.

Günün ek yüksek puanını elde ederek çeyrek altını kazanan yarışmacı ise 16 puanla Duygu olarak açıklandı. Elif ise 12 puan elde etti.