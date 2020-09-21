21 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu bugün nasıl?

21 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu haftanın ilk puanlarını gösteriyor. Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan program saat 16.00'da seyirci ile buluşuyor. Yeni bir haftaya giriş yapılırken gelin ve kayınvalidelerden oluşan yeni yarışmacılar da bugün tanıtılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu neticesinde birinci olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 21 EYLÜL PUAN TABLOSU AÇIKLANDI MI?

21 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu henüz belli olmadı. Gün sonunda, yapılan yemekleri puanlayan yarışmacılar puan tablosunu şekillendircekler.

21 Eylül puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.