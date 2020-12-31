2020'de en çok konuşulan ünlüler! Hadise ve Acun Ilıcalı zirve için yarıştı

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini taradı ve 2020 yılında en çok haber olup konuşulan isimleri derledi.



Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı.Açıklanan rapora göre 97 bin 748 haberle yeni şarkısı ve oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hadise listede birinci sırada yerini aldı. 1 Ocak'ta kurduğu dijital platform Exxen'i yayın hayatına sunacak olan Acun Ilıcalı, 64 bin 698 haberle ikinci sırada yerini aldı.

ACUN ILICALI, OKUNMA SAYISIYLA HADİSE'Yİ GEÇTİ

Haber sayısıyla listenin ikinci sırasında yer alan Acun Ilıcalı, okunma sayısıyla Hadise'yi geçti. Hadise'nin haberleri 236.769.827 okunurken, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 281.568.287 okunma sayısıyla ilk sıraya yerleşti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, yaşadığı aşklarla gündem düşmeyen Cem Yılmaz 52 bin 598 habere konu olurken Müge Anlı 47 bin 988 haberle dördüncü sırada yerini aldı.

Demet Akalın, 47 bin 098 haberle listenin 5. sırasında yer aldı. Rol aldığı yapımlarla ve paylaştığı pozlarla sosyal medyanın gündeminde yer alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ise 40 bin 250 habere konu oldu.

Listenin 7. sırasında 39 bin 382 haberle İbrahim Tatlıses, 8. sırasında da 34 bin 444 haberle Hande Erçel yer aldı.

Habermetre'nin verilerine göre; Hülya Avşar 33.229 haberle 11. sırada, Kaan Yıldırım 32.887 haberle 12. sırada, Kenan İmirzalıoğlu 32.753 haberle 13. sırada, Burak Özçivit 32.706 haberle 14. sırada, Kerem Bürsin 31.943 haberle 15. sırada, Kıvanç Tatlıtuğ 31.913 haberle 16. sırada, Aleyna Tilki 31.867 haberle 17. sırada, Ebru Şallı 31.246 haberle 18. sırada, Ezgi Mola 31.013 haberle 19. sırada, Demet Özdemir 30.992 haberle 20. sırada yer aldı.