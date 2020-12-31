2020 yılında en çok haber olan diziler! Zirve için kapıştılar

Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini taradı ve 2020 yılında en çok haber konusu olan dizilerini listesini açıkladı. İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre; başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili gibi isimlerin rol aldığı Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur, 20 bin 466 haberle zirveye adını yazdırdı. ATV'de yayınlanan başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman dizisi ise 16 bin 226 haberle 2. sırada yerleşti. Ancak KuruluşOsman 74.653.136 okunma sayısıyla 53.011.743 kez okunan Çukur dizisine fark attı.



FOX TV'de ekrana getirilen Yasak Elma dizisi 13.132 haberle 3. sırada yerini alırken yine Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisi 11 bin 716 haberde yer alarak 4. oldu. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizi 11 bin 353 haberle listenin 5. sırasında yerini aldı.

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ile Ezgi Mola'nın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi 10 bin 483 habere konu olarak 6'ya yerleşirken Bir Zamanlar Çukruova 9 bin 885 haberde yer alarak listenin 7'incisi oldu.