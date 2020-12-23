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  • 2020 Uluslararası En İyi 15 Dizi açıklandı! Aralarında Türk yapımı da var
23 Aralık 2020 Çarşamba 10:33 | Son Güncelleme:

2020 Uluslararası En İyi 15 Dizi açıklandı! Aralarında Türk yapımı da var

2020 Uluslararası En İyi 15 Dizi açıklandı! Aralarında Türk yapımı da var

Dünyanın en prestijli dergilerinden Variety, '2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' listesini açıklarken Türk yapımı dikkat çekti. Listede En İyi 15 Dizi arasına Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı Alef dizisi de yer aldı.

Variety, aralarında Jamie Lang, Rebecca Davis, Patrick Frater, Elsa Keslassy, Manori Ravindran, Naman Ramachandran, Nick Vivarelli'nin olduğu jüri üyelerinden oluşan bir çalışmayla, Amerika dışında çekilen, uluslararası en iyi 15 diziyi belirlendi.

Belirlenen 15 dizisi arasında başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın rol aldığı Alef dizisi de yer alıyor.

2020 Uluslararası En İyi 15 Dizi:

2020 Uluslararası En İyi 15 Dizi:

The Bad Kids! - iQiyi (Çin)

Crash Landing on You - tvN (Güney Kore)

Invisible Stories - HBO Asia (Singapur)

La Jauria - Amazon Prime Video (Şili)

Normal People - BBC , Hulu (İngiltere)

Paatal Lok - Amazon Prime Video (Hindistan)

Paranormal - Netflix (Mısır)

Partisan - Viaplay (İsveç)

Patria - HBO Europe (İspanya)

Possessions - Canal Plus, Yes TV (Fransa)

Quiz - ITV, AMC (İngiltere)

Veneno - Atresplayer Premium (İspanya)

We Are Who We Are - HBO Europe (İtalya)

We Got This - SVT, Viaplay (İsveç)

ALEF'İN KONUSU NEDİR?

İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasından sonra ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesi anlatılıyor.

ALEF DİZİSİ KİMLER OYNUYOR?

Kenan İmirzalıoğlu

Ahmet Mümtaz Taylan

Melisa Sözen

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