2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu

Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri’nde kazananlar açıklandı. Gecede 9 dalda aday gösterilen Lady Gaga 5 ödül kazanırken, BTS de 4 ödülle törenin yıldızı oldu.

İŞTE ÖDÜL KAZANANLARIN LİSTESİ:

Yılın klibi / The Weeknd - Blinding Lights.

Yılın şarkıcısı / Lady Gaga.

Yılın şarkısı ve en iyi işbirliği / Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me.

En iyi çıkış yapan şarkıcı / Doja Cat.

En iyi pop şarkısı / BTS – On.

En iyi hip-hop şarkısı / Megan Thee Stallion – Savage.

En iyi r&b şarkısı / The Weeknd - Blinding Lights.

En iyi k-pop şarkısı / BTS – On. Sosyal mesaj içeren en iyi klip / H.E.R. - I Can’t Breathe. /

En iyi grup / BTS. En iyi karantina performansı / CNCO - MTV Unplugged At Home.

En iyi klip görüntü yönetimi / Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me (Görüntü yönetmeni: Thomas Kloss).