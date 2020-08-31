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  3. 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu
31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:53 | Son Güncelleme:

2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu

2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu

2020 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye en çok ödülle Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu.

Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri’nde kazananlar açıklandı.  Gecede 9 dalda aday gösterilen Lady Gaga 5 ödül kazanırken, BTS de 4 ödülle törenin yıldızı oldu. 

İŞTE ÖDÜL KAZANANLARIN LİSTESİ:

Yılın klibi / The Weeknd - Blinding Lights. 

Yılın şarkıcısı / Lady Gaga. 

Yılın şarkısı ve en iyi işbirliği / Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me. 

En iyi çıkış yapan şarkıcı / Doja Cat. 

En iyi pop şarkısı / BTS – On.

En iyi hip-hop şarkısı / Megan Thee Stallion – Savage.

En iyi r&b şarkısı / The Weeknd - Blinding Lights.

En iyi k-pop şarkısı / BTS – On. Sosyal mesaj içeren en iyi klip / H.E.R. - I Can’t Breathe. /

En iyi grup / BTS. En iyi karantina performansı / CNCO - MTV Unplugged At Home.

En iyi klip görüntü yönetimi / Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me (Görüntü yönetmeni: Thomas Kloss). 

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