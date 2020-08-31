2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu
2020 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye en çok ödülle Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu.
Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri’nde kazananlar açıklandı. Gecede 9 dalda aday gösterilen Lady Gaga 5 ödül kazanırken, BTS de 4 ödülle törenin yıldızı oldu.
İŞTE ÖDÜL KAZANANLARIN LİSTESİ:
Yılın klibi / The Weeknd - Blinding Lights.
Yılın şarkıcısı / Lady Gaga.
Yılın şarkısı ve en iyi işbirliği / Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me.
En iyi çıkış yapan şarkıcı / Doja Cat.
En iyi pop şarkısı / BTS – On.
En iyi hip-hop şarkısı / Megan Thee Stallion – Savage.
En iyi r&b şarkısı / The Weeknd - Blinding Lights.
En iyi k-pop şarkısı / BTS – On. Sosyal mesaj içeren en iyi klip / H.E.R. - I Can’t Breathe. /
En iyi grup / BTS. En iyi karantina performansı / CNCO - MTV Unplugged At Home.
En iyi klip görüntü yönetimi / Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me (Görüntü yönetmeni: Thomas Kloss).