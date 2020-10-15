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  • 2020 Billboard Müzik Ödülleri'nde gecenin kazananı 2020 Billboard Müzik Ödülleri'de gecenin kazananı Post Malone
15 Ekim 2020 Perşembe 21:46 | Son Güncelleme:

2020 Billboard Müzik Ödülleri'nde gecenin kazananı 2020 Billboard Müzik Ödülleri'de gecenin kazananı Post Malone

2020 Billboard Müzik Ödülleri'nde gecenin kazananı 2020 Billboard Müzik Ödülleri'de gecenin kazananı Post Malone

2020 Billboard Müzik Ödülleri, bir kısmı canlı, bir kısmı da önceden çekilmiş banttan yayınlarla önceki akşam sahiplerini buldu.

2020 Billboard Müzik Ödülleri töreninin yıldızı, 15 kategoride 16 adaylığı olan ve dokuz ödül kazanan Post Malone oldu. Kelly Clarkson, Demi Lovato, Doja Cat, Garth Brooks, Khalid gibi isimler gecede sahne performansı sergiledi. Töende 3 Kasım’daki başkanlık seçimi öncesi Lizzo, Demi Lovato gibi ünlülerin “Oy ver” mesajları dikkat çekti.

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