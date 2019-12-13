2019'un en çok kazananı yine Taylor Swift

Bu yılın listesi hip-pop’dan rock’a çok çeşitli türlerde müzik yapan sanatçıları içeriyor. 2019’un en çok kazanan ismi, 5 yıl içinde ikinci kez Forbes listesinin zirvesine yerleşen Taylor Swift. Sanatçı, yaptığı yeni albüm anlaşması ve gerçekleştiği son turnesiyle bu yıl 185 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar TL) kazandı. Listede Swift’i Kanye West takip ediyor. Adidas’la işbirliği kapsamındaki satışlarda yaşanan artış, West’in gelirini 2019’da 150 milyon dolara (yaklaşık 870 milyon TL) yükseltti. Listenin üçüncü sırasındaysa 110 milyon dolar (yaklaşık 630 milyon TL) gelirle İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran var.

1.Taylor Swift (185 milyon $)

2. Kanye West (150 milyon $)

3. Ed Sheeran (110 milyon $)

4. The Eagles (100 milyon $)

5. Elton John (84 milyon $)

6. Beyonce (81 milyon $)

7. Jay-Z (81 milyon $)

8. Drake (75 milyon $)

9. Diddy (70 milyon $)

10. Metallica (68,5 milyon $)