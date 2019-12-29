2019'da Neler Oldu? Türkiyenin Otomobili Tanıtıldı

2019’un bizi en çok gururlandıran olaylarından biri, Haluk Bilginler’in uluslararası Emmy Ödülü’nü alması oldu.

2019 yılında Can Yaman ise yıla damgasını vurdu. Her şey, kendi halinde bir ünlüyken İspanya’da havaalanında büyük bir kalabalık tarafından karşılanmasıyla başladı. Sarf ettiği sözler, girdiği polemikler sayesinde 2019 magazin olaylarına damgasını vuran isimlerden biri oldu.

2018 yılında büyük aşk yaşayıp 2019 yılında sürpriz bir kararla ayrılan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftinin ayrılığı üstüne bir çok iddia ortaya atıldı. En çarpıcısı ise Serenay Sarıkaya söylentisiydi.

2019 yılında en çok konuşulan isimlerden biri Şeyma Subaşı oldu. Yaşantısı, evliliği, dünyayı gezmesiyle çok konuşulup; kitabı “Sadece Şeyma”da geçen “Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin” sözüyle sosyal medyada uzunca bir dönem tiye alınmıştı.

Bu yıl müzik dünyasında zirvede şüphesiz rap müzik vardı. Özellikle Gazapizm ve Ben Fero gibi isimler rap müzikte öne çıkan isimler olmaya başlarken Norm Ender “Mekanın Sahibi” dissiyle adeta rap dünyasını karıştırdı. Norm Ender’e karşı ise Fight Kulüp şarkısı Killa Hakan, Ceza, Ben Fero ve Ezhel tarafından geldi.

Rap müzikte Sagopa Kajmer ise çıkardığı albüm ile noktayı koydu derken ve Ceza’dan yeni bir şarkı geldi.



Biz onu, “Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkısı ile tanıdık. Bir dönem YouTube trendlerde ve tiktokta çokça karşımıza çıktı Fatih Bulut... Ve şimdi de “15 Kişiye Saldırdım” şarkısı ile karşımızda.

2019 Türkiye’de teknolojik alanda neler oldu?

2020’ye sayılı günler kaldı. Türkiye’nin yerli otomobili TOGG gündeme damgasını vurdu. Vurmakta da haklı. Tanıtım görüntülerini izlediğimiz TOGG, sosyal medyada heyecanla karşılandı.

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere bakacak olursak, NASA kara deliğin ilk gerçek fotoğrafını yayınladı.

Ve Tesla’nın arabası Cybertruck kırılmaz camları ile uzunca bir dönem sosyal medyada konuşuldu.

2019 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan isimler ise,

Yıldız Kenter

Ayşen Gruda

Eşref Kolçak

Tarık Ünlüoğlu

Süleyman Turan

Dilber Ay

Enis Fosforoğlu oldu.

Aramızdan ayrılan tüm isimler için Allah’tan rahmet diliyoruz.