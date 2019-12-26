2019 yılı Magazin ve Sanat dünyasında nasıl geçti? En çok onlar konuşuldu!

Aleyna Tilki dünyaya açıldı

Türk Popunun en genç yaşta şöhret olan genç isimlerinden Aleyna Tilki’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşındaki popçunun Twitter'a 11 yaşında üye olduğu ortaya çıkınca sosyal medya hesabı kapatıldı. Arkadaşları ile gittiği Bodrum tatilinde cömertliği ile de adından söz ettiren Tilki’nin kilo alması da medyada çok konuşuldu. Eğitimine Amerika’da devam etmeye karar veren Tilki, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Warner Music'in yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor. Warner Music Group’un ilk Türk sanatçısı olacak olan Tilki, MTM’nin aynı araştırmasında, 2019 yılında medyada 26 bin 978 haberde yer alarak tüm gözleri üzerinde topladı.



Sıla yeni aşka yelken açtı

Geçtiğimiz yıl oyuncu Ahmet Kuralla olan birlikteliğini şiddet gördüğü iddiası ile olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Sıla, 2019 yılında yeni aşka yelken açtı. Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile 2019 yılının ilk günlerinde samimi bir şekilde objektiflere yakalansa da, çift birlikteliklerini gizli tutmaya çalıştı. Bir süre sonra ise Hazer Amani’nin eşi Deniz Mumcuoğlu ile boşandığı haberleri basına yansıdı. İlk başta ilişki iddialarını yalanlayan ikiliden Sıla, katıldığı bir programda ise aşk iddialarını doğruladı ve Amani ile güzel bir yola çıktıklarını itiraf etti. Çiftin 2020 yılının ilk aylarında evleneceği iddiaları da medyada bolca yer aldı. 2019 yılında aradığı mutluluğu bulan şarkıcı Sıla, yıl boyunca toplam 34 bin 86 haberde yer alarak medyanın en popüler isimlerinden oldu.



2019 Yılına damga vuran diğer ünlü isimler…

Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yardımlarla gündeme gelen Haluk Levent, yıl boyunca kurucusu olduğu “AHBAP” ile yüzlerce insanın yardımına koştu. Hasta ve ihtiyacı olan tüm insanlara yardım eli uzatmak için gece gündüz çalışan ve sosyal medyadan gelen hiçbir ricayı ve isteği de geri çevirmeyen Haluk Levent, adeta k yılın iyilik meleği seçildi. Yaptığı yardımların yanı sıra müzik kariyerine de kaldığı yerden devam eden ünlü şarkıcı medyada 32 bin 412 haberde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, attığı her adımla çok konuşuldu. İtalyan sevgilisi Guido Senia ile yaşadığı aşkla gündemden hiç düşmeyen Subaşı, çıkarmış olduğu Sadece Şeyma adlı kitabı ile de medyada adından bolca söz ettirerek toplam 27 bin 424 haberde yer aldı.Hayatını 2014 yılında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile birleştiren Beren Saat, yıl boyunca Doğulu ile ayrılacakları iddiası ile medyadaydı. Güzel oyuncu, eşi Doğulu’nun konserine katılmaması ve birlikte görüntülenmemesinin yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da ayrılacaklar iddiasını güçlendirdi. Tüm bu iddiaların üzerine çiftin ne zaman ayrılacakları konuşuluyordu ki, ünlü çift kol kola görüntülenerek adeta barıştık mesajı verdi. Yeni başlayacak olan dizisi Atiye ile de adından bolca söz ettiren güzel oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre toplam 23 bin 565 haber ile 2019 yılının popüler isimleri arasında yer aldı.