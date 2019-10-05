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  3. 2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu son noktayı koydu: Burnum kemerli kalacak

2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu son noktayı koydu: Burnum kemerli kalacak

2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu son noktayı koydu: Burnum kemerli kalacak

2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu, sosyal medyadan gelen eleştirilere yanıt verdi. Rasimoğlu, "Burnum kemerli kalacak" dedi.

2019 Türkiye Güzeli seçilen Simay Rasimoğlu, tacını taktığı 2 Ekim'den bu yana sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Son olarak kraliçeye 'Acilen burnunu yaptır', 'O ne dişler', 'Estetik şart' şeklinde kötü yorumlar geldi.

YANIT VERDİ

Bu eleştiriler üzerine 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu, "Herkesin güzellik anlayışı farklı. Ama estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burnum kemerli, dişlerim de böyle kalacak. Kendimi bu halimle daha güzel buluyorum' dedi.

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