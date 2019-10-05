2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu son noktayı koydu: Burnum kemerli kalacak

2019 Türkiye Güzeli seçilen Simay Rasimoğlu, tacını taktığı 2 Ekim'den bu yana sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Son olarak kraliçeye 'Acilen burnunu yaptır', 'O ne dişler', 'Estetik şart' şeklinde kötü yorumlar geldi.

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Bu eleştiriler üzerine 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu, "Herkesin güzellik anlayışı farklı. Ama estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burnum kemerli, dişlerim de böyle kalacak. Kendimi bu halimle daha güzel buluyorum' dedi.