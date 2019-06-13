2019 Survivor yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir? Yusuf Karakaya nereli, kaç yaşında?

Türkiye-Yunanistan mücadelesi ile milyonları ekrana kilitleyen Survivor 2019’un yeni sezonu nefesleri kesiyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019’da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türkiye, takımdan birisini gönderdi. İlk hafta oyun vermeyen Türkiye takımında ise dikkat çeken isimlerden birisi de Yusuf Karakaya oldu. Yusuf Karakaya kimdir? 2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi bir gün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.

SURVİVOR 2019’DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

ADA’DA KAVGALAR BAŞLADI!

Bora: Dün bir oyun kaybettik. Ateş başında toplanıldı. Konseyde kim kimi yazdı konusunda geldi. Adaya geldikten sonra benim grubum Hikmet ve Hakan idi. Okay ile dalga geçiyorlar. Herkes hakkında bir şey söylüyor. Her şey kavgayla çözülmez.

Yusuf: Bu iki isim potada olmamalıydı (Atakan ve Okay). Resmen yalan söyleyip iftira attılar. Dostane bir yaklaşım sergilemedi.(Bora). Sabrımın sınırlarını zorlayan bir cümle kurdu ‘Ayağını denk al’ dedi. Beni sinirlendirip bir şeyler yaptırmak derdinde. Kendime hâkim olup bu çizgimde devam edeceğim.

Melisa: Ne kadar gruplaşma yok dense de 4 grup var. Adam gibi adamsın dedim fikirlerin önemli dedim. Şuandan sonra Bora abiye olan saygım ve bu görüşlerim bitti.

Atakan: İlk haftadan yazılmak hoşuma gitmedi. Üzerimizdeki kara bulutları atıyoruz ve oyunu almak için gidiyoruz. Artık yükselişe geçmemiz gerek.

Bora: 4 oyunu kaybettik artık midemizden bir şeyin geçmesi gerek.

Hakan: Sakatlığımdan dolayı oynayamıyorum. Yenilmemizin sebebi takımdaki gerginlikler. Halledilebilecek şeyler. Kaybettikçe içimizde sıkıntı yaşıyoruz.

Seda: Beşinci oyunu da verirsek tamamen bir başarısızlık olacak.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Murat: Survivor’da ödül oyununa hoş geldiniz. Oyuna başlamadan önce sürprizimiz var. Aranıza yeni biri katılıyor. Alkışlarınızla Kaan’ı çağırıyorum. Kaan maalesef talihsiz bir şekilde sakatlanan Erdem’in yerine geldi. Ödülünüz hamur işi.

Murat: Yunanistan takımını tebrik ediyoruz son ana kadar mücadeleyi bırakmadılar.

Hikmet: İki gündür açtık bu galibiyeti çok istedik. Kazandık çok mutluyuz. Bu bizim için bir serinin başlangıcı olsun. Günler sonra ilk kez ödül kazandık. Açlıktan uyuyamadık.

Büşra: Ciddi bir fark attık ama tutamadık ve kafa kafaya geldik. Hikmet abinin muazzam bitişi ile kazandık.

Atakan: Performansımda düşüş var. Artık açılıyorum ben bu değilim çok üzüldüm. Hatamı telafi etmek için yanlış bir teklifte bulundum, isterseniz ben çıkarım dedim. Bu potadan çıkarsam çok güçlü olacağım. Kim olduğumu herkese kanıtlayacağım.

Okay: Spor kariyeri olarak adadaki herkesten iyi olduğumu, daha fazla yeteneklerim olduğunu bunları göstereceğimi söyledim yanlış anladılar. Benden daha iyi kariyeri olan bir kişi yok.

Hikmet: Survivor bir spor alanı değil. Kendini gösterme yeri. Üşüyorum diyorsun nerede Avrupa şampiyonluğun?

Kader: İkimizde takıma katkıları olan ve kariyeri olan insanlarız. Su oyununda yüzücüler daha iyidir diyoruz ama yavaş kalıyorlar. Bu takımın bize ihtiyacı var. Kalırsak her şey çok güzel olacak. O zaman bizden korksunlar.

İKİNCİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Murat: Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni ve zor bir ödül oyunu. Ödülünüz menemen ve ekmek. Ödülü kazanan yanına iki arkadaşını alabilecek.

KADINLARDA; SEDA kazandı seçtiği isimler: Ecem ve Büşra.

ERKEKLERDE; NİKOS kazandı seçtiği isimler: Tony ve Panagiotis.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlık sembolünü kaybeden Türk takımı oylama ile ilk eleme adayını belirledi. Oylama sonunda ilk eleme adayı Kader oldu.

Türk takımında bireysel dokunulmazlık sahibi yarışmacılar ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kadınlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sude'nin söylediği Okay ve erkeklerde bireysel dokunulmazlığı kazanan Bora'nın söylediği Atakan diğer eleme adayları oldu. Böylece Survivor Türk takımında Kader, Okay ve Atakan SMS oylamasına kalan yarışmacılar oldu.

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun: Bir eleme konseyi… Biraz sonra sevmediğimiz bir veda olacak. Survivor’un çok başındayız, daha çok oyun var. Hikmet bize genel bir değerlendirme yap.

Hikmet: Dünkü ödül bize çok iyi geldi. Arkadaşlarımız var aramızdan ayrılacak. Çok üzüntülü bir durum. Birbirimize çok ısınmıştık. Dokunulmazlık oyunlarını almak istiyoruz.

Acun: Üç adayımız var.

Kader: Bu potada olmamam gerekiyordu. Okay ve Atakan’ın da potada olmaması gerek. Adaletli olan bir pota değil. Bizden önce burada olması gereken isimler vardı. Bu saatten sonra halkın takdiri.

Atakan: Survivor’a gelirken yepyeni bir mücadele olarak geldim. Türk halkını ve kendimi en iyi temsil edeceğimi düşünüyorum. Karar Türk halkının mücadelemden hiç vazgeçmeyeceğim. Umarım hak eden kalır.

Okay: Yıllardır burada olmak istedim. Kendimce tecrübelerimi yansıtacağımı düşünüyorum. Umarım gitmem.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da Türk takımından elemeye kalan Atakan, Kader ve Okay arasında elenen isim SMS oylaması sonuçlarıyla belli oldu. SMS oylamasında arkadaşlarına göre en az oyu alan isim olan Kader Survivor'a veda etti.