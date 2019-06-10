2019 Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak sorusu dizi hayranları tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yeniden rekor kırmaya hazırlanıyor. Romantik drama türündeki 'Aşk-ı Memnu' dizisi, 4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanmaya başladı ve 24 Haziran 2010’da final yapmıştı. Dizi, yapımcı firma Ay Yapım tarafından Güney Amerika’nın en büyük üç şirketinden birisi olan Telemundo/NBC Universal’a satılmıştı.Güney Amerika’nın da en büyük 2. TV program dağıtımcısı olan firmanın pazarladığı programlar 2011’de 120’den fazla ülkede yayınlanmış ve 50’den fazla dile çevrilmiş.

2019 Aşk-ı Memnu tekrarı hangi kanalda? Aşk-ı Memnu saat kaçta?

Kanal D ekranlarının fırtınalar estiren dizisi Aşk-ı Memnu yayın tarihi belli oldu. Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizisi Aşk-ı Memnu, 10 Haziran Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.45'te Kanal D'de izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Aşk-ı Memnu konusu nedir?

Adnan, on bir yıl önce eşini kaybedince, sosyal hayattan uzaklaşıp köşküne çekilmiş, bütün ilgisini kızı Nihal ve oğlu Bülent’e vermiştir. Aile yadigâri emektarları, çocukların yarı Fransız dadısı ve hamiliğini yaptığı uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul’un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, yine İstanbul’un tanınmış ailelerinden Melih Bey takımından Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya, kış ortasında baharı filizlendirmeye başlar.

Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kocasının ani ölümü bile onu cemiyet hayatından uzaklaştıramamış, her önemli davetin en dikkat çekici yüzü olmaya devam etmiştir.

Bihter babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve Firdevs Hanım’ın kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır. Yalnızlığın ve hüznün içinde Adnan Bey’le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar.

Öte yandan Firdevs Hanım için de Adnan Bey en cazip eş adayıdır. Onu elde etmeye çalışırken kızı Bihter’le yolları kesişir ve anne kız arasında yıllarca sürecek büyük bir çatışma başlar.

Bihter, Adnan Bey’in köşkünde huzuru, güveni, mutluluğu ararken, tutkuyla tanışır. Behlül ve Bihter birbirlerine doğru sürüklenirler. Yasak aşkları bu ailedeki herkesi ayrı ayrı etkileyecektir. Masumiyet, ihanet bulutlarıyla gölgelenir. Tutku ve aşk sadakati esir alır.