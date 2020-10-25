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  • 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin sorulara yanıt veremedi... Stüdyoyu terk etti
25 Ekim 2020 Pazar 14:14 | Son Güncelleme:

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin sorulara yanıt veremedi... Stüdyoyu terk etti

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin sorulara yanıt veremedi... Stüdyoyu terk etti

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin katıldığı 'Sorgu Sual' programında 'Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?, 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?', 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına yanıt veremeyince stüdyoyu terk etti.

Model Şevval Şahin, CNN TÜRK’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Şahin, 'İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?', 'Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?', 'Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?' sorularına cevap veremeyince gerilip stüdyoyu terk etti.

Bir süre sonra sakinleşerek stüdyoya geri dönen Şahin, program boyunca kendisine yöneltilen sorular karşısında zorlanmaya devam etti ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı. Şahin, 'Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?' sorusuna da 'Pas' yanıtını verdi.

Pandemi döneminde düzenlediği parti nedeniyle eleştirilen Şahin, "Her insan gibi hassasız bu konuda ama bir şekilde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz sonuçta. Pandemi sürecinde yanlış yaptığım bir şey görmüyorum. Çünkü her insan gibi ben de 4 ay boyunca Miami’deydim, ben de evden çıkmadım” dedi.

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