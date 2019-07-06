2003 yılı bacak güzeli Alev Çökeliler kimdir? merak ediliyor. Eski manken Alev Çökeliler, gündeme yine bomba gibi düştü. Daha önce yasaklı madde kullandığı iddiasıyla tutuklanan Alev Çökeliler bu sefer de cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Mudanya polisi yaptıkları incelemelerde olayın meydana geldiği evin 2003 yılı bacak güzeli eski manken Alev Çökeliler’e ait olduğunu tespit etti. Alev Çökeliler kimdir? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

2003 YILI BACAK GÜZELİ ALEV ÇÖKELİLER KİMDİR?

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşamını sürdüren Alev Çökeliler, 1982 yılında dünyaya geldi. Çeşitli reklam filmlerinde alan Alev Çökeliler, 2003 yılında bacak güzeli seçildi.