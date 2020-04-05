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  3. 20 yaşındaki Aleyna Tilki eve kapandı... Sokağa çıkması artık yasak

20 yaşındaki Aleyna Tilki eve kapandı... Sokağa çıkması artık yasak

20 yaşındaki Aleyna Tilki eve kapandı... Sokağa çıkması artık yasak

Korona virüsüyle mücadele kapsamında gece yarısı getirilen 20 yaş ve altı için sokağa çıkma yasağı ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'yi de vurdu.

28 Mart 2000 doğumlu olan Tilki, bu yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak. Twitter adresinden, yaşından dolayı konsere çıkamadığı günlere atıfta bulunan genç yorumcu, “Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki, bana bir şey olmadı şu an. Dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi” ifadelerini kullandı. ‘Müslüm’ filminde oynayan Şahin Kendirci de yasak kapsamı içerisinde.


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