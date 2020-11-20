20 Kasım Zahide Yetiş'le Gelin Görün kim kazandı? İşte Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi!

Zahide Yetiş'le Gelin Görün'de bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Rakiplerinden ve Zahide Yetiş'ten aldığı puanlarla rakiplerinden en yüksek puanı alan yarışmacı 10 bin liralık ödülün sahibi olacak. Programda gelinler ve kayınvalideler birlikte yarışıyor. Gelinler, rakiplerinin kombinlerini cuma günleri final anında görebiliyor. İzleyiciler bu hafta hangi ikilinin birinci olacağını merak ediyor. Peki, 20 Kasım Zahide Yetiş'le Gelin Görün kim kazandı? Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi açıklandı mı?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN BU HAFTA KİM KAZANDI?

20 Kasım Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta birincisi belli oldu.

Hülya Hanım ve gelini Ferzan ile Gülay Hanım ve gelini Ayşe 27 puanla 3. oldular.

Haftanın birincisi 29 puanla Halise Hanım ve gelini Tülay ile Kader Hanım ve gelini Meral oldu. 10 bin TL'Lik ödül ikiye bölündü.

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI NEDİR?

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak.

Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.