20 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta toplam puan durumu haberimizde..

20 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? sorusu yarışmanın severleri tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programında bugün final heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar arasındaki rekabetin yüksek olduğu Gelinim Mutfakta'da günün finalinde en yüksek puanı alan 5 altın bileziğin de sahibi olacak. 20 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK PUAN DURUMU

Gonca'nın sosu yaparken domatesleri doğraması tüyo olma ihtimaline karşı kural ihlali olarak değerlendirildi. Ve Gonca'nın 2 puan kesildi.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yağmur: 5 puan

Elif: 15 puan

Aydan: 17 puan

Goncanur: 8 puan

Böylece günün birincisi 17 puanla AYDAN olarak, bir tane çeyrek altın kazandı.

18 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

18 Aralık Gelinim Mutakta günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Goncanur olarak açıklandı. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını almaya hak kazanan gelin ise 14 puanla Aydan oluyor.Yağmur ve Elif ise 12'şer puan elde ederek ikinci ve üçüncü oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 17 Aralık birincisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Goncanur oldu.

Goncanur’un hemen sonrasında en düşük puanı alan ikinci gelin 9 puanlı Yağmur oluyor. Günün yüksek puanını kazanan yarışmacı ise 16 puanla Elif oluyor. Aydan 13 puanla günü ikincilikle tamamlıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Aydan oluyor.

Aydan'ın hemen ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Goncanur oluyor.

Günün en yüksek puanını elde eden ve çeyrek altının sahibi olan gelinse 15 puanla Elif oldu. Yağmur ise 13 puanla günü ikincilikle tamamlıyor.