20 Ağustos Hadi ipucu: Ertuğrul Fırkateyni, 1890 yılında hangi ülkeyi ziyaretinden dönerken batmıştır?

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu güncel olarak yayınlanıyor. 20 Ağustos Hadi ipucu sorusunun cevabı nedir? 20 Ağustos’ta ipucu olarak hadicilere “Ertuğrul Fırkateyni, 1890 yılında hangi ülkeyi ziyaretinden dönerken batmıştır?” sorusu soruldu. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı..

20 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI

SORU: Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz 19.yy'da çeşitli tartışmalara konu olduğu gibi günümüzde de üzerinde çok konuşulan tarihî bir mevzudan geliyor hadiciler. Ertuğrul Fırkateyni, 1890 yılında hangi ülkeyi ziyaretinden dönerken batmıştır?

CEVAP: JAPONYA