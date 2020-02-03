2. Sayfa sunucuları ve Eylül Öztürk birbirine girdi! Hamilelik paylaşımı ortalığı karıştırdı

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından eşi Kenan Öztürk ile paylaştığı fotoğraf ile sevenlerine duyuran Öztürk paylaşımına; “Kara kurbağa tatlısına kardeş geliyor abileri ablaları. Bir ömür birbirlerine destek olsunlar. Hoş babası da benim için bir çocuk sayılır şu hareketlere bak… Ama sen hep ilk aşkım olarak kalacaksın tabii ki” notunu düştü.

2. SAYFA FOTOĞRAFIN TAKLİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bebek haberini sosyal medya hesabından magazinseverlere duyuran 2. Sayfa, daha sonra bir paylaşım daha yaparak ünlü çiftin fotoğrafının taklit olduğunu iddia etti.

Bu paylaşıma sinirlenen Eylül Öztürk, "Ah sevgili 2.sayfa, sanıyorum bu postta beklediğiniz gibi bir linç gelmedi,ama bizi tanıyan ve bilen insanlar bu tip şeyleri dert etmezler zaten bunu bilmeniz gerekiyordu,ayrıca bu da çok genel ve yaygın be bir o kadar da gerçekçi bir manzara ve pozdur. Çok defa bir hamilelik müjdesinde kullanılmıştır.Bu tabloyu her hamile kadın yaşar,bilmemeniz çok normal tabi. Çok önemli değil ama zaten bundan daha fazlasını size verebilecek bir yaşantımız yok bizim. Ancak bunlarla idare edin artık napalım." mesajını yazdı.

'BU KADINA ŞİDDETTİR'

Yorum karşısında çileden çıkan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, canlı yayında Eylül Öztürk'ün kadına şidette bulunduğunu iddia etti. Öztürk'ün bebek sahibi olamayan kadınları incittiğini belirten sunucular, sosyal medya fenomenini eleştiri yağmuruna tuttu.