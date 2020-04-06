2. Sayfa bugün neden yok? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa bitti mi? İşte detaylar…

Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa bitti mi? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Program hafta içi her gün saat 11.00’de canlı olarak yayınlanıyor. 6 Nisan Pazartesi tarihli yayın akışında ise 2. Sayfa yerine Aşk-ı Memnu’nun yer aldığı göründü. Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programı ile ilgili güncel bilgiler haberimizde…

2. SAYFA NEDEN YOK?

Sevilen magazin programı 2. Sayfa, 6 Nisan Pazartesi Kanal D yayın akışı içerisinde görünmeyince izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yayın akışında 2. Sayfa yerine Aşk-ı Memnu’nun olması ise tartışma konusu oldu. Program sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa programının artık hafta sonu yayınlanacağına dair yapılan açıklama ise şu şekilde;

“Koronavirüs salgınından evlere kapandığımız şu günlerde yayın akışında geçici bir süreliğine değişikliğe gidiyoruz. Bu süreçte ‘2. SAYFA’ artık HAFTA SONU ekrana gelecek. Tempoyu düşüreceğiz, hem kendimizi hem başkalarını korumak adına daha fazla evde olacağız. Bizim saatimizde AŞK-I MEMNU ekrana gelecek (çok özlemiştik :)) 11 Nisan Cumartesi Kanal D’de 2. Sayfa’da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın #evdekalın”

6 NİSAN PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

10.45 Aşk-ı Memnu

12.30 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Geniş Aile Komşu Kızı

22.15 Dudullu Postası