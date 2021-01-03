2 Ocak reyting sonuçları şaşırttı! Nasipse Olur, Sen Çal Kapımı, Tozkoparan İskender reytingleri alt üst oldu

2 Ocak reyting sonuçları, dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC gruplarında ne kadar izlendiğini kamuoyuyla paylaşıyor. Cumartesi akşamı birçok dizi tekrar bölümleri ile ekrana gelirken Sen Çal Kapımı, MasterChef Türkiye ve TRT 1'de başlayan dizi Tozkoparan İskender ekrana geldi. 2 Ocak reyting sonuçlarında zirvenin sahibi kim? Her gün düzenli olarak yayınlanan sonuçlarda yapımlar ilk 5 arasında yer almak için mücadele veriyor. İşte 2 Ocak reyting sonuçları...

2 OCAK REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVENİN SAHİBİ KİM?

2 Ocak reyting sonuçlarında zirvenin sahibi belli oldu. Dün akşam en çok izlenen yapım Total'de Show Tv'de yayınlanan Nasipse Olur oldu. Ardından Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu bulundu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Nasipse Olur

MasterChef Türkiye

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

Show Ana Haber

Sen Çal Kapımı

Haber Onu

Kanal D Ana Haber

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (Tekrar)

Sen Çal Kapımı (Özet)

MasterChef Türkiye (Özet)

AB İLK 10 PROGRAM

AB ilk 10 programa arasında MasterChef Türkiye ilk sırada yer aldı.