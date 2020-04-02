2 Nisan Perşembe yayın akışı belli oldu! Bugün TV'de ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı!
Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye'de yapılan korona virüsü önlemleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar perşembe akşamını evde geçirecek ve televizyon ekranlarındaki dizi ve filmleri izleyecekler. Kanal D, ATV, Star TV ve FOX TV yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
2 Nisan Perşembe yayın akışı belli oldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle dizilerin geçici süreliğine ara vermesiyle birlikte her akşam birbirinden iddialı filmler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Bugün TV'de ne var? Bu akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV'de İşler Güçler, Kanal D'de Dudullu Postası, Show TV'de Sahte Kabadayı ekrana gelecek. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.30 Mucize Doktor ‘Dizi’ (Özel Bölüm)
23.30 İlk Buluşma
00.45 Zümrüdüanka
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Şampiyonlar ‘TV Sinema’
22.35 Farklı ‘Belgesel’
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova ‘Dizi’
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.30 Esra Erol’da
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Dudullu Postası ‘Yeni Dizi’
22.30 Max Steel ‘TV Sinema’
02.00 Gelinim Mutfakta
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İşler Güçler ‘Dizi’
23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)
02.20 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Sahte Kabadayı
21.45 Güldür Güldür Show (TKR)
02.15 Ramo (TKR)