2 Nisan Perşembe yayın akışı belli oldu! Bugün TV'de ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı!

2 Nisan Perşembe yayın akışı belli oldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle dizilerin geçici süreliğine ara vermesiyle birlikte her akşam birbirinden iddialı filmler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Bugün TV'de ne var? Bu akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV'de İşler Güçler, Kanal D'de Dudullu Postası, Show TV'de Sahte Kabadayı ekrana gelecek. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.30 Mucize Doktor ‘Dizi’ (Özel Bölüm)

23.30 İlk Buluşma

00.45 Zümrüdüanka

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Şampiyonlar ‘TV Sinema’

22.35 Farklı ‘Belgesel’

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova ‘Dizi’

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.30 Esra Erol’da

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Dudullu Postası ‘Yeni Dizi’

22.30 Max Steel ‘TV Sinema’

02.00 Gelinim Mutfakta

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İşler Güçler ‘Dizi’

23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)

02.20 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sahte Kabadayı

21.45 Güldür Güldür Show (TKR)

02.15 Ramo (TKR)