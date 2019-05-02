2 Mayıs reyting sonuçları: Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 2 Mayıs reyting sonuçlarında kim birinci? Perşembe akşamları Star TV’de Avlu, Show TV’de Çarpışma, Fox TV’de Bizim Aile, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, TV 8’de Jet Sosyete, TRT 1’de Tek Yürek dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Bir Zamanlar Çukurova 25.4 share alarak birinci, Jet Sosyete 4.32 share alarak üçüncü, Tek Yürek 8.88 share alarak altıncı, Çarpışma 7.66 share alarak yedinci olmuştu. Detaylı reyting sıralaması haberimizde sizlerle.

2 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

2 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

25 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC