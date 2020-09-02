2 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme potasında kimler var?
Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışma programı MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden lezzetli tariflerin pişirildiği program hem öğretiyor hem de izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Yarışmanın önceki bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Yeni bir dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım kozlarını paylaştı. Peki, 2 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları belli oldu mu?
MasterChef Türkiye eleme adayları oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında netleşmeye başladı. Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takımın kazanması üzerine kırmızı takımdan iki isim eleme potasına gitmişti. Programın 2 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı kazandı?
2 EYLÜL MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Yeni bir dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım kozlarını paylaştı. Celal kaptanlığındaki mavi takım, Eray kaptanlığındaki kırmızı takıma karşı yarıştı. Şefler yarışmacılardan Gluten içermeyecek 5 farklı lezzet pişirmelerini istedi. Kıran kırana verilen mücadelede zaman zaman tansiyon yükseldi. Kazanan takım henüz belli olmadı.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef’in ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için kırmızı takım yarışmacıları arasında oylama yapılmış ve ilk eleme adayları Özgül ve Duygu olmuştu. Haftanın diğer eleme adayları ise bu akşam belli olacak.