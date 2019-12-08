2 ay Işın'a yaklaşamayacak

Neslihan KESKİN

Karaca, Doğan’ın kızıyla kendisinin huzurunu bozduğunu öne sürdü. Mahkeme, Doğan’ın 2 ay süreyle şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi gibi davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.

HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINDI

“Kızım ve ailem için geldim” diyen Doğan, İstanbul Havalimanı’na indikten sonra ifadesinin alınması için karakola götürüldü