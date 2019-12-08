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  3. 2 ay Işın'a yaklaşamayacak

2 ay Işın'a yaklaşamayacak

2 ay Işın'a yaklaşamayacak

Işın Karaca, boşandığı ikinci eşi Tuğrul Odabaş’a hakaret içerikli video paylaşan ilk eşi Sedat Doğan’dan hem şikayetçi oldu hem de korunma talep etti.

Neslihan KESKİN

Karaca, Doğan’ın kızıyla kendisinin huzurunu bozduğunu öne sürdü. Mahkeme, Doğan’ın 2 ay süreyle şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi gibi davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. 

HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINDI

“Kızım  ve ailem için geldim” diyen Doğan, İstanbul Havalimanı’na indikten sonra ifadesinin alınması için karakola götürüldü


2 ay Işın'a yaklaşamayacak
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