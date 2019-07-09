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  3. 1976 yılında 'Heyecanlı' isimli şarkıya çekilen klip hangi gruba aittir? Hadi 9 Temmuz ipucu sorusu

1976 yılında 'Heyecanlı' isimli şarkıya çekilen klip hangi gruba aittir? Hadi 9 Temmuz ipucu sorusu

1976 yılında 'Heyecanlı' isimli şarkıya çekilen klip hangi gruba aittir" Hadi 9 Temmuz ipucu sorusu

9 Temmuz Hadi ipucu sorusu yayınlandı mı? Mobil platformların en çok oynanan oyunu Hadi binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. İpucu soruları da yarışmacılar için büyük önem taşıyor. Para ödülü ile yarışmacılarını sevindiren Hadi’de çekişme her geçen gün artıyor. 9 Temmuz Hadi ipucu sorusu: 1976 yılında "Heyecanlı" isimli şarkıya çekilen klip hangi gruba aittir? İşte cevabı

9 Temmuz Hadi ipucu sorusu yayınlandı mı? Hadi ipucu sorusu her zamanki gibi aratılmaya başlandı. Hadi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ipucu soruları sayesinde yarışmacılar bir soruyu bilme hakkı kazanıyorlar. Binlerce kişi tarafından online olarak oynana yarışmada kıyasıya mücadele veriliyor. Bugünkü ipucu sorusu: 1976 yılında "Heyecanlı" isimli şarkıya çekilen klip hangi gruba aittir? İşte 9 Temmuz Hadi ipucu sorusu cevabı

1976 yılında "Heyecanlı" isimli şarkıya çekilen klip hangi gruba aittir?

Cevap: İpucu Beşlisi

HADİ NEDİR?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

 

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