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  3. 19 milyon TL istemişti... Semih Şentürk'ün satılığa çıkardığı lüks villasına ziyaretçi akını!

19 milyon TL istemişti... Semih Şentürk'ün satılığa çıkardığı lüks villasına ziyaretçi akını!

19 milyon TL istemişti... Semih Şentürk'ün satılığa çıkardığı lüks villasına ziyaretçi akını!

Şimdilerde Eskişehir'de top koşturan ünlü futbolcu Semih Şetürk ile eşi Pınar Şentürk, Beykoz'daki villalarını eşyalarıyla birlikte satılığa çıkarmıştı.

Çift, 4 katlı ve 12 odalı havuzlu villaları için 19 milyon TL istemişti. Haberin internet sitelerinde yer almasının ardından villaya turlar başladı.

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Evi meraktan gezmek isteyenler, ‘Bu sitede başka hangi ünlüler var?’ diye soranlar, havuz başında fotoğraf çektirenler, eşyaları uzun uzun inceleyenler hem ünlü çifti hem de emlakçıları bezdirdi. 12 odası 6 banyosu olan 2200 metre kare arazi üzerinde bulunan villa hala alıcısını bekliyor.


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