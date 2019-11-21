19 milyon TL istemişti... Semih Şentürk'ün satılığa çıkardığı lüks villasına ziyaretçi akını!

Çift, 4 katlı ve 12 odalı havuzlu villaları için 19 milyon TL istemişti. Haberin internet sitelerinde yer almasının ardından villaya turlar başladı.

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Evi meraktan gezmek isteyenler, ‘Bu sitede başka hangi ünlüler var?’ diye soranlar, havuz başında fotoğraf çektirenler, eşyaları uzun uzun inceleyenler hem ünlü çifti hem de emlakçıları bezdirdi. 12 odası 6 banyosu olan 2200 metre kare arazi üzerinde bulunan villa hala alıcısını bekliyor.