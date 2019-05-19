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  3. 18 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş, Survivor reyting sıralaması!

18 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş, Survivor reyting sıralaması!

18 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş, Survivor reyting sıralaması!

18 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş, Survivor reyting sıralaması tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamları FOX TV'de Bir Aile Hikayesi, Star Tv'de Erkenci Kuş dizileri ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangi olduğu açıklanıyor. Geçen hafta açıklanan sonuçlara bakıldığında AB grubunda Bir Aile Hikayesi dizisi birinci sırada yer aldı. Totalde ikinci sırada Nihat Hatipoğlu ile iftar, üçüncü sırada Survivor Türkiye Yunanistan listedeki yerini aldı. AB grubunda üçüncü sırada Güldür Güldür programları dikkat çekti. 18 Mayıs reyting sonuçları sizlerle...

18 Mayıs reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş, Survivor reyting sıralaması araştırılıyor. .Cumartesi akşamları FOX TV'de Bir Aile Hikayesi, Star Tv'de Erkenci Kuş dizileri izleyicisi ile buluşuyor. Bu diziler arasında ciddi bir reyting savaşı oluyor. Geçen hafta açıklanan sonuçlara bakıldığında AB grubunda Bir Aile Hikayesi dizisi birinci sırada yer aldı. Totalde ikinci sırada Nihat Hatipoğlu ile iftar, üçüncü sırada Survivor Türkiye Yunanistan vardı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim? 18 Mayıs reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

18 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC

11 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC

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