18 Eylül Çarşamba MasterChef Türkiye'de neler yaşandı? Somer Şef'ten ödülü kazanan isim kim oldu?

Master Chef Türkiye son bölümde neler oldu? 18 Eylül Çarşamba günü yayınlanan MasterChef Türkiye’de yeni bölümü yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Ödül oyununu kazanan mavi takım Somer Şef'le beraber yemek yaptılar. Günün sonunda Somer Şef'in tarifine en yakın yemeği yapan isim belli oldu. Somer Şef ödülü sahibine verdi. Ayrıntılar haberimizde

SOMER ŞEF'TEN ÖDÜLÜ KAZANAN İSİM KİM OLDU?

18 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye 16. bölümünde mavi takım Some Şef ile birlikte yemek yaptı. Günün sonunda ise ödülü kazanan isim Yasin oldu.

Ayrıca Somer Şef başarılarından dolayı Yasin’e bıçaklı kolye hediye etti. Yasin hediyeyi aldıktan sonra bir konuşma yaptı. İşte Yasin’in açıklamaları:

“Şefim öncelikle bu hediyeyi aldığım için çok heyecanlıyım. Çünkü sizin gibi büyük bir şeften hediye aldım ve bu hediye hayatım boyunca kullanabileceğim bir hediye. O beni ekstra sevindirdi. Şu an duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum ama inanılmaz mutluyum. Ben bir ay önce buraya geldiğim zaman ben ne yapacağım, ne yapabilirim, potansiyelimi nasıl görebilirim. Şu anda o kadar özgüvenim yüksek, o kadar çok şey öğrendim ki kelimelerle anlatamam. Sizin bana kattıklarınız için gerçekten minnettarım. Bu hediyeyi aldığım için çok mutluyum. Çok teşekkürler.”

MASTER CHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Yasin Obuz son derece hiperaktif bir yapıya sahip. Ticaretle uğraşan Yasin Obuz, 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz aslen Diyarbakırlı. 'Şampiyon belli 2. kim olacak acaba?' diyen Yasin Obuz, 'Yemek bizim işimiz' ifadelerini kullandı.