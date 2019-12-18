18 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son puan durumu..

18 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 418. Bölümünde gelinler Kilis Tava yemeğini yaparak en yüksek puanı almaya çalışıyor. En yüksek puanı alan gelin çeyrek altının da sahibi olacak. Dün günün yüksek puanını kazanan yarışmacı ise 16 puanla Elif oldu. 18 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

18 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

18 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 17 Aralık birincisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Goncanur oldu.

Goncanur’un hemen sonrasında en düşük puanı alan ikinci gelin 9 puanlı Yağmur oluyor. Günün yüksek puanını kazanan yarışmacı ise 16 puanla Elif oluyor. Aydan 13 puanla günü ikincilikle tamamlıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Aydan oluyor.

Aydan'ın hemen ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Goncanur oluyor.

Günün en yüksek puanını elde eden ve çeyrek altının sahibi olan gelinse 15 puanla Elif oldu. Yağmur ise 13 puanla günü ikincilikle tamamlıyor.