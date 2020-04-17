17 Nisan Cuma FOX TV , Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı belli oldu! Bu akşam TV'de ne var?
Bu akşam TV'de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. 17 Nisan Cuma TV yayın akışı belli oldu. Koronavirüs salgını devam ederken vatandaşlar ‘evde kal' çağrılarına uyuyor. Akşamları dizi ve film izlemek isteyenler televizyon yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. FOX, Kanal D, ATV, Star, Show yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
17 Nisan Cuma televizyon yayın akışı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TV’de bu akşam ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV’de bu akşam sevilen dizi Kardeş Payı tekrar bölümleri ile seyirci karşısına geçecek. İşte bugün yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.30 Zuhal Topal’la Sofrada
23.30 Geçmiş Olsun ‘TV Sinema’
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.45 Uzaktan Erişim
17.00 Türk Sineması ‘Ağlıyorum’
19.00 Ana Haber
20.00 Düğün Dernek ‘TV Sinema’
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kardeş Payı
00.00 Son Durak
01.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
KANAL D YAYIN AKIŞI
16.15 Arka Sokaklar ‘Dizi’
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.15 Arka Sokaklar ‘Dizi’ (TKR)
23.45 Beyaz Show (TKR)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk ‘Dizi’ (TKR)
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği ‘TV Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Medcezir ‘Dizi’ (TKR)
23.15 Halil Necipoğlu ile Ramazana Doğru
00.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)