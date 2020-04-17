17 Nisan Cuma FOX TV , Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı belli oldu! Bu akşam TV'de ne var?

17 Nisan Cuma televizyon yayın akışı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TV’de bu akşam ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV’de bu akşam sevilen dizi Kardeş Payı tekrar bölümleri ile seyirci karşısına geçecek. İşte bugün yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.30 Zuhal Topal’la Sofrada

23.30 Geçmiş Olsun ‘TV Sinema’

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Uzaktan Erişim

17.00 Türk Sineması ‘Ağlıyorum’

19.00 Ana Haber

20.00 Düğün Dernek ‘TV Sinema’

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kardeş Payı

00.00 Son Durak

01.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.15 Arka Sokaklar ‘Dizi’

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.15 Arka Sokaklar ‘Dizi’ (TKR)

23.45 Beyaz Show (TKR)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk ‘Dizi’ (TKR)

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği ‘TV Sinema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Medcezir ‘Dizi’ (TKR)

23.15 Halil Necipoğlu ile Ramazana Doğru

00.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)