17 Mayıs reyting sonuçları: Cuma Hercai, İstanbullu Gelin reyting sıralaması

17 Mayıs reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Reyting sıralamasında kim birinci? Cuma akşamları Star TV’de İstanbullu Gelin, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, TV 8’de Kızım dizinleri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangi olduğu açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Hercai birinci sırada, Arka Sokaklar beşinci sırada yer aldı. AB puan türünde Hercai 18.25 share alarka ikinci, İstanbullu Gelin 15.16 share alarak üçüncü oldu.

17 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

17 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

10 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC