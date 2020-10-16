16 Ekim Cuma Temizlik Benim İşim kim kazandı? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi 16 Ekim Cuma günü yapılan oylama neticesinde belirleniyor. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşan programın sunuculuğunu Kadir Ezildi üstleniyor. Temizlik Benim İşim yarışmacıları kıyasıya rekabet ederek birinci olmak istiyorlar. Temizlik Benim İşim kazananı 10 bin TL'lik ödülün de sahibi oluyor.

16 EKİM TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM KAZANDI?

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi henüz belli olmadı. 16 Ekim Cuma kazanan isim açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.