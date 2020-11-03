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  • 15 Temmuz gecesi '7 Melek' filminde 7 kahraman kadının hikayesi beyaz perdeye geliyor
03 Kasım 2020 Salı 21:44 | Son Güncelleme:

15 Temmuz gecesi '7 Melek' filminde 7 kahraman kadının hikayesi beyaz perdeye geliyor

15 Temmuz gecesi '7 Melek' filminde 7 kahraman kadının hikayesi beyaz perdeye geliyor

15 Temmuz darbe girişiminde en büyük hasarı alan Ankara Gölbaşı Özel Harekat'ta görevli 7 kadın polisin yaşam öyküsü sinemaya aktarılıyor. 7 Melek adlı sinema filminde başlıca rolleri Burcu Kıratlı, Öznur Serçeler, Pelin Uluksar, Tuğba Melis Türk, Elif Buse Doğan, Yasemin Öztürk ve Ferdal Işıl birlikte paylaşıyor.

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini konu alan ‘7 Melek’ adlı filmin hazırlıkları tamamlandı. Murat Onbul’un yöneteceği, Nurgül Bayram ve Ahmet Karadoğaz’ın da yazdığı filmde Ankara Gölbaşı Özel Harekat’ta görev yapan 7 kadın polisin 15 Temmuz gecesi yaşadıkları anlatılıyor. 

Yapımcılığını BatuYapım’ın üstlendiği ‘7 Melek’ adlı filmde başlıca rolleri Burcu Kıratlı, Öznur Serçeler, Pelin Uluksar, Tuğba Melis Türk, Elif Buse Doğan, Yasemin Öztürk ve Ferdal Işıl paylaşıyor. ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde oynayan Cansu Melis Karakuş’un koronavirüse yakalanmasıyla rolünü Burcu Kıratlı’ya kaptırdığı öğrenildi. 

6 Kasım’da çekimlerine başlanacak olan film, Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın bulunduğu Gölbaşı’nda çekilecek. 

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