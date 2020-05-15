15 Mayıs Cuma Temizlik Benim İşim kim kazandı? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?

15 Mayıs Cuma Temizlik Benim İşim kim kazandı? sorusunun yanıtı programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Sevilen programda yarışan yarışmacılar temizlik hünerlerini rakiplerine karşı sergiliyor. Temizlik Benim İşim hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı ve 15 Mayıs kazananı haberimizde…

15 MAYIS TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM KAZANDI?

Temizlik Benim İşim 15 Mayıs Cuma günü kazanan yarışmacı belli oldu.

Toplamda 14 puan alan Deniz ve Cansu haftanın sonuncu isimleri oldu.

Haftanın üçüncüsü toplamda 17 puan alarak Songül oldu.

Haftanın ikincisi Hilal olarak açıklandı.

Haftanın birincisi ve yarışma tarihinde en yüksek puanı alan isim ise Nilgün oldu. 10 bin liranın sahibi Nilgün, Kadir Ezildi'den de 10 puan alarak dikkatleri üzerine çekti.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ekranların sevilen yarışmalarından Temizlik Benim İşim, hafta içi her gün FOX TV ekranlarında saat 14.00’da yayınlanıyor. Programda yarışmacılar her gün farklı bir eve giderek temizlik hünerlerini sergiliyor. Temizlik konusunda püf noktalarının da paylaşıldığı programda, sunucu olarak Kadir Ezildi’yi görüyoruz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM DIŞ SES KİMDİR?

Temizlik Benim İşim yarışmasının dış sesi resmi olarak bilinmese de, yarışmanın yapım ekibinde yer alan ve dış sesi olarak iddia edilen Sinan Çiçek, aynı ses tonuna sahip değildir. Temizlik Benim İşim dış sesi olarak değerlendirilen bir diğer isim ise Zuhal Topal’la Sofrada programının sunucusu olan Aydoğan Temel'dir.