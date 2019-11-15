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  3. 15 Kasım Zuhal Topal’la Sofrada birincisi belli oldu! İşte kazanan isim..

15 Kasım Zuhal Topal’la Sofrada birincisi belli oldu! İşte kazanan isim..

15 Kasım Zuhal Topal’la Sofrada birincisi belli oldu! İşte kazanan isim..

Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Zuhal Topal'ın sunumu ile ekranlara gelen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haftanın beş gününde beş farklı gelinin yarıştığı yarışmada kayınvalideler bugün Aslı Ekşi ve Kaynanası Hediye Ekşi'nin evine konuk olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? sorusu arama motorunda yarışmayı kaçıranlar tarafından yoğun olarak aranıyor. Zuhal Topal'la Sofrada yarışması her gün  16:00-19:00 saatleri arasında ekranlara geliyor. Gelinler en güzel yemekleri hazırlayıp kayınvalidelere sunuyor. Yarışmada bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın birincisi 15 bin TL ödülü kazanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? sorusunun yanıyı merak ediliyor. İşte yanıtı..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 KASIM KİM KAZANDI?

Haftanın kazananı 30 puanla Derya Hanım oldu.
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU 
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 14 KASIM
 
Derya Özdemir Hanım'ın aldığı puanlar
 
Havva 7
Nafiye 3
Emine U. 5
Hediye 7
Zuhal Topal 9
TOPLAM   31
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU 13 KASIM  
 
13 Kasım Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Serap’ın Puanları)
 
Havva 6
Nafiye 6
Emine Ö. 6
Hediye 5
Zuhal Topal 6
TOPLAM   29
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU 12 KASIM
 
12 Kasım Salı Zuhal Topal’la Puanları (Sibel’in Puanları)
 
Havva 4
Emine U. 6
Emine Ö. 4
Hediye 4
Zuhal Topal 4
TOPLAM   22
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 KASIM PUAN DURUMU 
 
11 Kasım Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Yasemin’in Puanları)
 
Nafiye 5
Emine U. 3
Emine Ö. 5
Hediye 6
Zuhal Topal 7
 
TOPLAM   26

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