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  3. 15 günde doğum kilolarından eser kalmadı! İşte Berfu Yenenler'in son hali...

15 günde doğum kilolarından eser kalmadı! İşte Berfu Yenenler'in son hali...

15 günde doğum kilolarından eser kalmadı! İşte Berfu Yenenler'in son hali...

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, 6 Ekim'de ise oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.

Oğlu Kuzey ile ilgili zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Berfu Yenenler, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 15 gün önce doğum yapan anne Yenenler adeta eridi. 

DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULDU

Doğum kilolarını veren Berfu, hamilelikten önceki pantolonunun içine girebildiğini ve çok sevindiğini belirtti. Ünlü ismin paylaşımını gören takipçileri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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