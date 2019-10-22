15 günde doğum kilolarından eser kalmadı! İşte Berfu Yenenler'in son hali...

Oğlu Kuzey ile ilgili zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Berfu Yenenler, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 15 gün önce doğum yapan anne Yenenler adeta eridi.

DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULDU

Doğum kilolarını veren Berfu, hamilelikten önceki pantolonunun içine girebildiğini ve çok sevindiğini belirtti. Ünlü ismin paylaşımını gören takipçileri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.