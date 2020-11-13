Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma MasterChef izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Dış çekimleri ile programa farklılık katan MasterChef bu hafta Kahramanmaraş'a gidiyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu Kahramanmaraş'ta oynanacak ve tadımlar ile puanlamalar misafirler tarafından yapılacak. İki takım da dokunulmazlığı almak için kıyasıya mücadele verecek. Peki, 14 Kasım MasterChef nerede çekildi? MasterChef Kahramanmaraş'ın neresinde çekildi?

14 KASIM MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef'in bu haftaki dış çekimi 14 bin yıllık tarihiyle, zengin su kaynakları, doğası, coğrafyası ve eşsiz lezzetleriyle bilinen kahramanların şehri Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Çekimler Tarihi Maraş Kalesi'nde yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ KALESİ HAKKINDA

Kentin merkezinde bulunan kalenin kesin inşa tarihi bilinmemektedir; fakat Geç Hitit Dönemlerinde(M.Ö. IX. yüzyıl) inşa edildiği düşünülür. Kale, kentin merkezinde çevresine hâkim bir tepede, stratejik bir noktada oluşu ayrıca önemlidir.

Kuzey-güney doğrultuda yaklaşık 83x140 m ölçülerindeki yapı, moloz taş ve kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Özellikle 7-8. yüzyıllar da Bizanslılar ve Müslüman devletler arasında sık sık el değiştirdiği için kale defalarca tahrip olmuş onarım görmüştür. Bu noktada esaslı bir onarımın Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman(1520-1566) tarafından yaptırılmıştır.

Ünlü seyyah Evliya Çelebi 1642-1672 yıllarında şehrimize gelmiş ve Maraş kalesinden bahsederken burada 1 camii bulunan 100 haneli bir mahalleden bahsetmesi kale alanın önemini gösterir bir bilgidir. Yapının son durumu 1960-1970 yıllarına aittir. Bu noktada hali hazırda tarihi kültürel değeri yanında, duruşu, özellikleri ve şehri kuşatan tarifsiz panoramasıyla ziyaretçilerine ayrı bir keyif sunmaktadır.