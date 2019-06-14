Cuma akşamları Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın zirveden inmiyor. Ancak FOX TV'de yeni başlayacak olan dizi Her Yerde Sen'in Arka Sokaklar dizisini geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle 14 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? En çok izlenen dizi hangisi oldu? diye internette aratılmaya başladı. Yaz döneminin gelmesi ile beraber kış dizileri sezon finaline girerken yeni diziler de yayınlanmaya devam ediyor. Arka Sokaklar dizisi bugün sezon finali ile ekranlara gelecek. Fox TV’de yenibaşlayacak olan Her Yerde Sen dizisinde ise başrolünde Söz dizisinden Bahar karakterini canlandıran Aybüke Pusat ile Furkan Andıç yer alıyor. 14 Haziran reyting sıralaması AB, Total, ABC 1’de kim en çok puanı alabilecek? İşte reyting sonuçlarına ilişkin bilgiler..

14 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? EN ÇOK İZLENEN DİZİ HANGİSİ?

14 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak

7 HAZİRAN CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde 23.44 share alan Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci, 12.12 share alan Survivor Türkiye Yunanistan üçüncü, 10.89 share alan Güldür Güldür Show dördüncü sırada yer aldı. İşte 7 Haziran Cuma reyting sonuçları tam listesi;