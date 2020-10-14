14 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu | Zuhal Topal'la Sofrada puan listesi bugün nasıl?

Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu listesi hafta boyu verilen puanlar sonucunda belirleniyor.

14 EKİM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU

14 Ekim Çarşamba gününe ait Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu henüz belli olmadı. Gün sonunda puan listesi açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.