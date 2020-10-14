14 Ekim 2020 Çarşamba 17:34 | Son Güncelleme:
14 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu | Zuhal Topal'la Sofrada puan listesi bugün nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Gün sonunda verilen puanlarla Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu oluşuyor. 14 Ekim tarihli puan tablosu hafta birincisinin kim olacağını belirlemede katkı sağlayacak.
Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu listesi hafta boyu verilen puanlar sonucunda belirleniyor.
14 EKİM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU
14 Ekim Çarşamba gününe ait Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu henüz belli olmadı. Gün sonunda puan listesi açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.