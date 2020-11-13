13 Kasım Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Bir hafta boyunca yarışan bayan yarışmacılardan en yüksek puanı alan ödülün sahibi oluyor. izleyiciler Doya Doya Moda 13 Kasım hafta birincisi ve haftanın elenen ismin kim olduğunu araştırıyor. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken, en yüksek puanını alan yarışmacısı ise ödülün sahibi oluyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Tuğçe veda etmişti. Peki, 13 Kasım Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu?

DOYA DOYA MODA 13 KASIM KİM ELENDİ?

13 Kasım Doya Doya Moda elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın ödülünü kazanan yarışmacısı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Rabia

Birben

Rümeysa

Özde

Sabiha

Ceren

Funda

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever