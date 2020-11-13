13 Kasım Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim kazandı?
13 Kasım Doya Doya Moda'da kimin elendiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük bedene sahip bayan yarışmacılar yarışıyor. Günün kombinine en uygun giyinen yarışmacılar jürilerden yüksek puanları kapıyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolye ödülünün sahibi oluyor. Peki, 13 Kasım Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim kazandı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Bir hafta boyunca yarışan bayan yarışmacılardan en yüksek puanı alan ödülün sahibi oluyor. izleyiciler Doya Doya Moda 13 Kasım hafta birincisi ve haftanın elenen ismin kim olduğunu araştırıyor. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken, en yüksek puanını alan yarışmacısı ise ödülün sahibi oluyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Tuğçe veda etmişti. Peki, 13 Kasım Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu?
DOYA DOYA MODA 13 KASIM KİM ELENDİ?
13 Kasım Doya Doya Moda elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın ödülünü kazanan yarışmacısı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Rabia
Birben
Rümeysa
Özde
Sabiha
Ceren
Funda
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Uğurkan Erez
Seray Sever