12 yıldır Ömür Gedik ile aşk yaşayan Ferhat Göçer: İlk kez birlikte yılbaşı kutladık

Yeni yılı sahnede karşılayan Ferhat Göçer’i, sahne sonrası samimi açıklamalarda bulundu. Göçer, "Hiç iyi bir sene geçirmedik, zor bir yıl geçirdik. Allah daha büyük dert vermesin, insan dua etme ihtiyacı hissediyor içinden o kadar ağır yıl oldu ki." dedi.

'İLK KEZ BİR ARADA GEÇİRİYORUZ'

Yeni yıl için güzel temennilerde bulunan şarkıcı, "Ömür Gedik'le on iki yıldır sağ olsun, biz maşallah hep beraberiz. Yılbaşılar hariçti, ta ki bugüne kadar. Bugün ilk kez bir arada geçiriyoruz." ifadelerini kullanarak şaşırttı.