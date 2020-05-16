11 yıl önce dağılmışlardı... Hepsi grubu yeniden bir araya mı geliyor?

Ancak 11 yıl sonra şaşırtan bir gelişme yaşandı. Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasında buzlar eridi. İki eski arkadaş birbirlerini Instagram’da takibe alınca grubun fanları bu duruma çok sevindi.

YENİDEN BİR ARAYA MI GELİYORLAR?

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Gülçin Ergül, "Yeniden bir araya mı geliyorlar?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi.

Gülçin Ergül, "Kararımdan asla pişman olmadım. Kimseyle problemim yok" dedi.